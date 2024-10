Bocciatura senza appello per Valentin Carboni dai media francesi alla sua prima partita da titolare con la maglia dell'Olympique Marsiglia, durata solo quarantacinque minuti, ieri sera contro l'Angers. Il giocatore arrivato dall'Inter non ha convinto per niente, né da trequartista, toccando pochissimi palloni senza influire sul gioco della squadra, né da falso nueve dove è stato impiegato dopo l'espulsione di Neal Maupay, visto che i difensori della formazione angioina lo hanno puntualmente anestetizzato. Inevitabile, visto il quadro, l'uscita dopo l'intervallo.

Puntuali, sono arrivati i giudizi tranchant della stampa transalpina che hanno inflitto voti bassissimi al 2005 scuola Inter: il portale dedicato alle vicende dell'OM Le Phocéen definisce addirittura 'angosciante' la prova offerta da Carboni, che ora deve darsi da fare per riguadagnare posizioni nelle gerarchie di Roberto De Zerbi.

