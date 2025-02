Vigilia di Napoli-Inter, partita dal sapore forte di scudetto. Marco Parolo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla del suo ex tecnico Simone Inzaghi.

Inzaghi come si approccia a sfide di questo livello?

"Alza sempre il livello di concentrazione e ricorda chi sei e cosa hai fatto, da dove sei partito e qual è l'obiettivo: vincere. E poi enfatizza i punti di forza dell’avversario facendo leva sull’orgoglio. Inzaghi ha voglia di dimostrare che il campione in carica è lui e vorrà dominare il gioco".

Come si comporta con i giocatori, invece?

"Alla Lazio andava dai giocatori chiave e li prendeva sottobraccio. Era solito fare una battutina, stimolarli e tenerli sul pezzo con chiacchiere in campo, in palestra o nello spogliatoio, ma mai nel suo ufficio".

Su cosa si concentra?

"Sulle palle inattive. È maniacale. Questione di atteggiamento, non di strategia. E non credo nel cambio di modulo: una volta, contro la Juve, mi adattò a esterno per non stravolgere tutto".