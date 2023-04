Pomeriggio praticamente perfetto al Castellani per l'Inter, capace di rifilare un 3-0 all'Empoli nel segno di Romelu Lukaku. Che, senza sorpresa, è l'MVP premiato con un 8 dalla Gazzetta dello Sport: "Opachi i primi 45', in linea con la stagione - si legge -. Poi due gol e un assist: il risveglio del gigante addormentato. Se Lukaku ritorna Lukaku, molto è possibile".

Un gradino sotto il belga nelle pagelle della rosea ci sono Lautaro (entra con la giusta cattiveria, esemplare l'esecuzione del 3-0) e Samir Handanovic che mura Cambiaghi ed è attento su Baldanzi quando il risultato era ancora in equilibrio. Con 6,5 troviamo De Vrij e Calhanoglu, poi tutti gli altri strappano un 6 a eccezione di Robin Gosens, l'unica nota stonata tra i nerazzurri. Il tedesco è il peggiore dei suoi con 5,5: "Quantità non direttamente proporzionale alla qualità. Vorrebbe incidere ma non ce la fa. Si limita a spremute di corsa".

