Sette pieno per l'Inter che prende "due ganci" in pieno volto che paradossalmente la svegliano: i gol fatti "sono 6 e potevano essere di più". Questo il giudizio della Gazzetta dello Sport sulla squadra di Cristian Chivu dopo la vittoria in rimonta per 6-2 contro il Pisa. Con 4 in pagella, il peggiore è Sommer: "È terrificante l'assist involontario per Moreo: bastava un passaggio comodo dopo l'ottimo stop al volo. Si lancia male anche sul secondo gol. Quello del portiere è un problema da risolvere al più presto". Lo svizzero è seguito da Luis Henrique, sostituito al 34esimo, cambio che vale una bocciatura anche da parte di Chivu dopo aver "sbagliato quasi tutto: scelte, passaggi, movimenti. Esce tra i fischi stizziti dello stadio". Al polo opposto c'è Federico Dimarco, migliore della serata e come lo ha definito la Rosea "stratosferico. C'era una ragione se Chivu non voleva aspettare l'intervallo per chiedergli aiuto: entra in tutti i gol, stracciando il copione appena abbozzato. La rete e i due assist non dicono abbastanza". Otto.

Un voto in meno per i vari Bastoni, Zielinski, Lautaro e Pio Esposito, tutti e tre con 7 in pagella. Uno e mezzo per Bisseck, Carlos Augusto e Bonny. Sufficienza tonda per De Vrij, Mlkhitaryan, Sucic e i subentrati Barella e Thuram. Sette anche per Chivu, sul quale il quotidiano milanese si esprime come di seguito: "Non dev'essere semplice sostituire già nel primo tempo un giocatore. Ma la squadra conta di più: il cambio di Luis Henrique con Dimarco è decisivo per sistemare la partita. La ripresa è uno spettacolo".