Qualcuno, in queste ore, ha azzardato il paragone tra lo splendido gol segnato da Ernesto Valverde in Real Madrid-City e quello di Nicolò Barella alla Cremonese. Al di là delle similitudini rispetto al gesto tecnico, al posto dell'uruguaiano ieri poteva esserci il centrocampista dell'Inter, come rivelato da Eugenio Munoz Fernandez, giornalista di Marca, a TVPlay.it: "Confermo che Barella in passato è stato un obiettivo dei blancos, ma ora a centrocampo c’è tanta scelta - le sue parole -. Barella è tra i tre top della Serie A con Leao e Thuram. Il portoghese è il giocatore più internazionale e ha la capacità di decidere da solo le partite, anche se nell’ultima stagione ha avuto qualche alto e basso di troppo. Barella ha dimostrato in grandi palcoscenici di essere un ottimo centrocampista. Thuram? E’ una sorpresa, non mi aspettavo questo rendimento in un club come l’Inter".

