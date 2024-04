Inter-Cagliari è alle porte e Massimo Moratti, ex patron nerazzurro, inquadra il match di San Siro tra la squadra di Inzaghi che comanda la classifica e i sardi a caccia della salvezza: "Beh, tra le due formazioni quella che ha un reale e urgente bisogno di punti è il Cagliari - esordisce Moratti ai microfoni di TuttoCagliari.net -. L’Inter ha più che altro uno sfizio da togliersi: quello di vincere il campionato in occasione del derby col Milan. La motivazione dei rossoblù, che devono assolutamente preservare la Serie A, è senz’altro molto più importante. Per questa ragione credo che il Cagliari farà una partita molto seria e, di conseguenza, costituirà un pericolo reale per l’Inter".

I sardi vengono dalla sorprendente vittoria contro l’Atalanta, che ha dato ulteriore consapevolezza e serenità a tutto l’ambiente. L’Inter dovrà fare a meno di Pavard e Lautaro Martinez, squalificati: un piccolo vantaggio per gli uomini di Ranieri?

"Sì, ma c’è da dire che l’Inter ha un meccanismo di gioco ben rodato e collaudato, che funziona a prescindere dai singoli interpreti. D’altra parte il Cagliari ha l’assoluta necessità di ‘sopravvivere’, e nell’ultima partita ha dimostrato di possedere gli strumenti per compiere anche delle grandi imprese. Mi auguro che i rossoblù trovino la forza per approcciare la gara con fiducia e con ottimismo; certo è che l’Inter rimane un avversario temibile e difficile da affrontare".

