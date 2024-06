Raggiunto da MilanNews.it, Massimiliano Mistretta, Assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità del comune di San Donato Milanese, località dove il Milan vuole costruire la sua casa futura, sottolinea l'anomalia italiana della convivenza forzata di due grandi club come Milan e Inter in un unico stadio: "Non so come mai possa risultare complicato costruire impianti in Italia, ma è certo che oggi le squadre di calcio puntino ad avere un proprio stadio. San Siro rappresenta infatti un'anomalia. La soluzione ideale sarebbe che l'Inter possa valutare positivamente il progetto di ristrutturazione di San Siro così da non rischiare di lasciare vuoto uno degli stadi più belli che abbiamo in Italia".

