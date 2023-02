"Sono contento per Lukaku, ieri gli ho parlato e mi ha raccontato quanto ha sofferto per l'infortuno. Mi ha fatto piacere sia stato lui a segnare il gol decisivo, soprattutto perché il risultato per l'Inter è favoloso". Lo ha detto Diego Alberto Milito, commentando Inter-Porto 1-0 durante lo studio di Amazon Prime Video.

"L'Inter farà anche meglio in Portogallo, con più spazio i nerazzurri possono fare ancora più danni al Porto - ha aggiunto il Principe -. La partita era complicata, è sempre molto importante vincere la prima partita in casa".