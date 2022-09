"La demolizione di San Siro? Non sarebbe corretto dare una mia opinione. È una vicenda della città di Milano, del Comune e dei tifosi. Ma una cosa la penso: dobbiamo essere seri. Abbiamo ottenuto le Olimpiadi invernali presentando la candidatura con lo stadio di San Siro come teatro della cerimonia inaugurale, con 80mila persone e a budget ricavi importanti. Poi ognuno fa le sue riflessioni, non sono né da una parte né dall’altra". Così il presidente del CONI, Giovanni Malagò, durante la presentazione della partnership tra Deloitte e la Fondazione Milano-Cortina 2026, ha parlato dell'intenzione di Inter e Milan di abbattere il Meazza per costruire il nuovo stadio.