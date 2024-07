Valentin Carboni si è saputo calare nel migliore dei modi nel contesto della Nazionale argentina, capace meno di una settimana fa di sedersi per la seconda volta consecutiva sul trono del Sud America. A dirlo è Alexis Mac Allister, uno dei leader del gruppo dell'Albiceleste che si è laureato prima campione del mondo e poi campione sudamericano: "Ha giocato poco, ma in allenamento ha dimostrato quel che vale, credo che si sia guadagnato il rispetto del gruppo - le parole riportate da Infobae del centrocampista del Liverpool durante la diretta sul canale Youtube 'AFA Estudio' -. Lui e Garnacho sono due giocatori che possono dare tantissimo all'Argentina. Ci entusiasmano molto. Abbiamo molta speranza per il loro futuro. Non possiamo caricarli di tante aspettative in questo momento, ma in futuro ci daranno molto".

