Torna in campo Romelu Lukaku, che subentra al minuto 80 a Thomas Meunier. Ma il ritorno di Big Rom è amaro per lui e per tutta la Nazionale belga, visto che, in questo Mondiale dove non esiste più pronostico, i Rode Duivels sono costretti a capitolare al cospetto del Marocco che si impone col punteggio di 2-0 all'Al-Thumama Stadium. Una vittoria che non fa una grinza, quella dei maghrebini, che nel complesso fanno di più e meglio durante tutto l'arco della gara dimostrando di crederci di più rispetto agli uomini di Roberto Martinez. Marocco che passerebbe in vantaggio già sul finire del primo tempo con una punizione al veleno di Hakim Ziyech, vanificata dal fuorigioco di Roman Saiss.