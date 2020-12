Christian Eriksen stasera dovrebbe partire titolare contro lo Shakhtar Donetsk, ma il suo futuro all'Inter appare comunque ormai compromesso. Sulle sue tracce, stando a quanto riportato in Francia, resta sempre il Paris Saint-Germain, con Leonardo suo grande sponsor. Ma, a quanto pare, il danese avrebbe come principale obiettivo quello di tornare già a gennaio in Premier League. A tal proposito - secondo quanto svelato da Eurosport UK - sulle sue trace ci sarebbe il West Ham. Gli Hammers avrebbero tutta l'intenzione di tentare il colpaccio nella prossima finestra di mercato e l'obiettivo sarebbe proprio un trequartista. A oggi, quindi, il club londinese sarebbe in vantaggio sui parigini anche grazie alla volontà dello stesso Eriksen di fare ritorno in Inghilterra.

