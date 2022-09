In vista del dibattito pubblico, nella giornata di ieri il Comune di Milano ha approvato l’aggiornamento del progetto per il nuovo San Siro proposto da Inter e Milan. La proposta aggiornata risulta migliorativa rispetto alla precedente "in quanto prevede l’implementazione delle aree a verde profondo – pari a circa 50.000 mq – assumendo il verde pubblico e gli elementi ad esso strettamente connessi, un ruolo unificante, capace di rafforzare le connessioni, l’accessibilità e la continuità delle aree non urbanizzate con la città costruita", spiega il Comune in una nota.