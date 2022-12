Nell'intervista concessa a caldo a Tyc Sports a margine della finale del Mondiale vinta dall'Argentina ai rigori contro la Francia dopo una gara che è entrata di diritto nel grande libro del calcio, Lautaro Martinez ha aperto il cuore di fronte alle domande del giornalista Gaston Edul svelando le sue emozioni: "E' incredibile, siamo nella storia di questo Paese - le parole dell'attaccante dell'Inter -. Personalmente sono un po' triste perché non ho fatto il Mondiale che avrei voluto, ma allo stesso tempo felice perché questa squadra ha dimostrato che chi subentra dalla panchina risponde sempre presente. È pazzesco, sono molto felice, grato ai miei compagni, alla mia famiglia. Non voglio pensare a cosa stia succedendo ora in Argentina".