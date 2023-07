"Cercherò di dare una mano alla squadra come faccio sempre. Farò di tutto per rendere felice la nostra gente e dare una mano ai compagni e allo staff che mi aiutano". Lo ha detto Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, protagonista martedì scorso al 'KAMO Store' di Osaka per un evento a tinte nerazzurre.

