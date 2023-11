"Questa squadra continua a fare la storia" scrive orgoglioso Lautaro Martinez dopo la sentitissima e dura vittoria portata a casa dall'Argentina nel match contro il Brasile in un ostile Maracana . "Argentino con le p***e". Si legge nel post Instagram attraverso il quale il capitano dell'Inter festeggia lo storico successo contro gli acerrimi rivali. Rivalità peraltro esacerbata dai fatti che hanno preceduto la gara. "Peccato per tutto quello che è successo prima dell'inizio della partita - sottolinea non a caso il Toro -. Succede sempre la stessa cosa in questo posto. Grazie per il sostegno a tutte le persone che sono venute. Li difenderemo sempre dentro il campo" ha chiosato l'attaccante di Bahia Blanca, fiondatosi durante gli scontri in tribuna a difendere i tifosi argentini aggrediti dalle forze dell'ordine brasiliane.

