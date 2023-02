A margine della sconfitta di Bologna, a SkySport parla anche Lautaro Martinez. "Parlare a caldo può essere sbagliato, ma ora dico che così non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo cambiare subito e avere più continuità: ottima partita in Champions, poi arriviamo qui belli carichi e facciamo questa prestazione. Non va bene. Dobbiamo pedalare e alzare il livello, così non si va da nessuna parte", dice il Toro argentino.

Avete vinto lo scudetto due anni fa, però forse proprio nelle partite più semplici siete più rilassati? Cosa si può fare per evitarlo?

"Non penso, no. Il Bologna ha una grande squadra, ha meritato di vincere. Sicuramente dobbiamo avere più continuità e basta: il campo era brutto per tutti, così come il meteo. Sono qui per chiedere scusa a tutti i tifosi che ci supportano sempre e sono tanti".

Tra di voi, nello spogliatoio, ne parlate o no?

"Certo, ne parliamo tanto. Ma io, quello che sto dicendo qui in tv, l'ho già detto ai miei compagni. Dico quello che mi sento di dire, io sono una sola persona".