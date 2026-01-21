Già domani potrebbe essere il giorno dell'inizio dell'avventura di Leon Jakirovic con l'Inter. Gianluca Di Marzio rivela infatti che il difensore centrale in arrivo dalla Dinamo Zagabria ha già salutato i suoi nuovi compagni, con l'allenatore Mario Kovacevic che lo ha congedato oggi in conferenza stampa, e si appresta a diventare un nuovo giocatore nerazzurro per 2 milioni e 500 mila euro più altrettanti milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

La firma è attesa dopo le visite mediche di rito, poi arriverà anche l’ufficialità da parte del club nerazzurro.