C'è una novità che riguarda Henrique Dalbert, esterno sinistro brasiliano dell'Inter che sta recuperando da un brutto infortunio: secondo quanto riportato da Globo, il São Paulo sta valutando se prelevare il giocatore 29enne. La dirigenza del Tricolor si è vista segnalare il nome di Dalbert, che andrà in scadenza di contratto a giugno, dallo stesso allenatore Rogerio Ceni, che giovedì scorso ha dichiarato di aver urgentemente bisogno di un'opzione per la squadra sulla corsia di sinistra avendo in rosa il solo Wellinton dopo la partenza di Reinaldo, passato al Gremio.