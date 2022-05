Non sono ancora maturi i tempi per conoscere la prossima destinazione di Paulo Dybala, tra i free agent più ambiti sul mercato dopo che è stato sancito il suo addio alla Juve non più tardi di qualche settimana fa. L'argentino, che - come dichiarato pubblicamente - non ha ancora deciso quale sarà il prossimo step della sua carriera, potrebbe restare in Serie A, almeno a sentire le indiscrezioni provenienti dall'Argentina, in particolar modo da Cesar Luiz Merlo, giornalista di Tyc Sports sempre molto informato sulla situazione della Joya: nello specifico, stando al collega, la Roma ha avanzato un'offerta formale a Jorge Antun, rappresentante del giocatore, che è in trattative anche con l'Inter, pronta a muoversi nei prossimi giorni per recapitare la sua proposta.