Nel frattempo crescono le pretendenti. Il Paris Saint-Germain, che già ha preso Skriniar, ma anche la Juventus. "La nuova dirigenza, così come avvenuto in passato con quella precedente, ha preso informazioni sulla situazione del calciatore. A prescindere infatti da tutto quello che succederà nei prossimi mesi – a partire dalla nomina di un direttore sportivo per i bianconeri – un profilo come quello di Bastoni, a condizioni economiche non proibitive, fa gola a tanti. Ovviamente pare comunque difficile che l’Inter possa eventualmente anche solo pensare di cedere il difensore ad una diretta concorrente. E non è nemmeno detto che possa arrivare il benestare definitivo del classe ’99", analizza il quotidiano.