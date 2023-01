Ancora Digitalbits. Per ora. Lo sponsor resta dov'è, al centro delle maglie interiste, nonostante non abbia pagato quanto dovuto. "E lì resterà lì finché non verrà trovato il nuovo partner che la sostituisca - scrive Tuttosport - . La decisione del club è dovuta alla volontà di non fare passare questa stagione come quella delle “tre maglie” (con Digitalbits, “nuda” e con il nuovo sponsor)".

Mancano però all'appello gli 80 milioni pattuiti, ne sono arrivati 5 da eBay che fanno ben sperare sull'attrattività del club. "In queste settimane il club ha iniziato a scandagliare il terreno con la volontà di non pensare al ribasso e per questo per la sponsorizzazione la richiesta si aggira sui 24 milioni a stagione", scrive ancora il quotidiano.