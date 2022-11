Le prime tre partite opache giocate al Mondiale in Qatar non hanno scoraggiato gli estimatori inglesi di Denzel Dumfries, giocatore che - oltre a essere un obiettivo del Chelsea - ora ha attirato le attenzioni anche del Tottenham. A prescindere dal futuro in panchina di Antonio Conte, spiegano i colleghi di Tuttosport, gli Spurs difficilmente cambieranno l'idea tattica su cui ha lavorato il manager salentino negli ultimi mesi, e questo rende appettibile il profilo dell'olandese, quello che in casa Inter è considerato il giocatore più cedibile.