La prova di Romelu Lukaku contro l' Atalanta ha fatto venire più di un dubbio a Simone Inzaghi . Come spiega Tuttosport , il belga ha dimostrato che se gioca da titolare rende meglio che subentrando. Con i bergamaschi ha giocato la seconda partita più lunga della stagione, seconda solo a quella col Lecce (disputata per intero). I minuti in campo sono stati 73, in un crescendo stoppato solo dalla sostituzione.

"Chiaramente oggi nella testa di Inzaghi i titolari nel derby sono e saranno Lautaro Martinez, in formissima (già 6 gol nel 2023) e Dzeko , tenuto inizialmente a riposo contro l'Atalanta - riporta oggi Tuttosport - Il bosniaco ha segnato meno del "Toro", ma ha messo la sua firma nei due big match di questo inizio d'anno, ovvero col Napoli e contro il Milan a Riad in Supercoppa. La coppia funziona e Inzaghi difficilmente la separerà, ma Lukaku non parte già sconfitto. Ha tre allenamenti per inviare nuovi messaggi e mettere nella testa di Inzaghi per lo meno il dubbio. Più che altro perché ormai è assodato che il Lukaku schierato titolare dà un rendimento che quello subentrante dalla panchina non sa offrire".