Oltre che sul campo per i quarti di Champions League, Bayern Monaco e Inter si stanno sfidando anche per Luis Henrique. Secondo Tuttosport, infatti, i bavaresi stanno provando il sorpasso sui nerazzurri.

Già presi i contatti con la dirigenza dell'Olympique Marsiglia, i tedeschi vogliono il giocatore per il Mondiale per club, anche se l'Inter confida di aver fatto tutto per bene al fine di scongiurare il sorpasso. Dipende tutto dal giocatore, che ha espresso gradimento per i nerazzurri. Chiaramente la concorrenza non aiuta però Ausilio e Baccin, a cui sono stati chiesti 30-35 milioni per il cartellino, valutato invece dall'Inter attorno ai 22-25. L'idea è fargli prendere il posto di Darmian per alternarlo a destra con Dumfries.