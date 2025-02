Piccola parentesi di mercato su Tuttosport. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, l'Inter avrebbe cercato di prendere una punta per rinforzare l'attacco. Serviva però l'uscita di uno tra Arnautovic e Correa, ma non sono arrivate offerte concrete per i due. L'argentino si sta tra l'altro riprendendo ora da un infortunio e dovrebbe tornare a disposizione per Inter-Fiorentina o Juventus-Inter.

Il nome individuato dalla dirigenza, se avessero potuto prenderlo, era quello di Marco Asensio, ora passato in prestito all'Aston Villa dal Paris Saint-Germain.