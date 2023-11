Rimbalzano anche in Argentina le voci che vogliono l'Inter pronta a tentare l'assalto a gennaio al giovane esterno argentino del San Lorenzo Agustín Giay. L'emittente TNT Sports conferma che i nerazzurri hanno allacciato i primi colloqui informali con il Cuervo per capire la situazione del ragazzo, diventato ormai un punto di riferimento della formazione rossoblu. Giay, in scadenza di contratto nel 2025, ha una clausola risolutoria da poco meno di 14 milioni di euro sul contratto, anche se il club argentino non esclude di porre un prezzo di 8 milioni di dollari (7,3 milioni di euro).

