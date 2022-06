Il Barcellona del post-Messi non ha perso il magnetismo di una volta, tanto che alcuni top player, magari attempati, ne rimangono tuttora attratti. Stando ai colleghi di Sport, solo l'area sportiva del club conosce il numero di nomi illustri che si sono offerti per approdare al Camp Nou, anche quelli sotto contratto, sperando che un miracolo economico renda possibile il loro ingaggio. Tra questi ci sarebbero pure Angel Di María e Alexis Sánchez, i cui desideri però saranno difficili da soddisfare perché il prescelto per sostituire Ousmane Dembélé e Adama Traoré è Raphinha, sul quale filtra ottimismo. Allo stato attuale, il Fideo e il Niño Maravilla non sono le prime opzioni sull'agenda dei catalani, anche se a luglio le cose potrebbero cambiare.