A quindici giorni dalla fine della sessione di mercato estiva, l'Inter è già tornata a pensare al futuro e a muovere, dunque, i primi passi verso la squadra del futuro. Ancora una volta la dirigenza si muove in perfetto stile Marotta e l’obiettivo sono ancora i parametri zero di valore assoluto. Tra i profili sondati, tenendo conto delle solite 'linee guida' di cui sopra, rientra Jonathan David. Attaccante canadese del Lille con il contratto in scadenza nel giugno 2025 e già noto a club come Milan e Napoli che avevano dispensato su di lui più di un pensierino.

Secondo Sportmediaset "l'Inter ci sta pensando in maniera concreta ed è decisa a farsi avanti per tentare di bloccarlo per giugno. L’idea sarebbe quella di fare come con Taremi e Zielinski - come si legge -. Se questo non fosse possibile, il club nerazzurro potrebbe anche provare a fare un’offerta al Lille già a gennaio per mettersi in prima fila e anticipare la concorrenza".

