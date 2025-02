La novità nella formazione dell'Inter anti-Napoli potrebbe essere rappresentata da Yann Bisseck, le cui quotazioni per giocare da braccetto destro della difesa a sono in crescita. Il tedesco completerebbe il pacchetto arretrato davanti a Josep Martinez assieme ai confermati Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, con Benjamin Pavard dalla panchina come jolly, anche da schierare come quinto, visto il passato da terzino sia al Bayern Monaco che nella Nazionale francese.

Per il resto, nessuna sorpresa: in attacco riecco Marcus Thuram, completamente ristabilito dal problema alla caviglia, per far coppia con Lautaro Martinez, mentre a centrocampo Hakan Calhanoglu torna a dirigere le operazioni in mezzo a Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. Sulle corsie le scelte sono obbligate: a destra correrà Denzel Dumfries, a sinistra Federico Dimarco. Lo riporta Sky Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

