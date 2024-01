Tiago Djalò ha aperto al trasferimento imminente alla Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport il difensore portoghese, inseguito dall'Inter per la prossima estate, quando il suo contratto andrà in scadenza, ha dato l'ok ai suoi agenti chiamati a trovare l'accordo con la dirigenza bianconera. La Juventus è pronta a riconoscere un indennizzo al Lille per averlo subito, resta da capire se l'Inter scenderà in campo con un'eventuale controproposta. L'offerta sul piatto è di 3 milioni di euro più bonus.