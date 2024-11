Tutto rinviato: Hakan Calhanoglu svolgerà domani gli esami per stabilire l'entità dell'infortunio accusato nei giorni scorsi durante gli impegni con la Nazionale turca. Lo riferisce Sky Sport: a questo punto, anche per una questione di tempistiche diventa molto improbabile la presenza del centrocampista turco a Verona per la sfida all'Hellas di Paolo Zanetti.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!