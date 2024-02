Gli esami strumentali a cui si è sottoposto in queste ore hanno scongiurato un infortunio lungo per Marcus Thuram, che martedì sera verso la fine del primo tempo di Inter-Atletico Madrid ha alzato bandiera bianca per un problema fisico. L'attaccante francese ha accusato una elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra che, secondo Sky Sport, dovrebbe tenerlo ai box per circa 15 giorni. Il rientro dell'ex Gladbach, che salterà le gare con Lecce e Atalanta, potrebbe cadere tra Genoa e Bologna.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!