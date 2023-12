Fiducia a Bisseck e Darmian schierato esterno sulla fascia destra. A meno di 24 ore dalla sfida dell'Olimpico contro la Lazio, Simone Inzaghi sembra intenzionato a concedere una maglia da titolare al difensore tedesco e avanzare il jolly azzurro a centrocampo. La difesa sarà completata da Acerbi e Bastoni, in mediana torna il tridente Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan con Dimarco sulla sinistra. In avanti toccherà alla ThuLa, con Sanchez che non prenderà parte alla sfida per un leggero affaticamento.

La probabile Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.