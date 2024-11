C'è una novità dell'ultima ora rispetto all'undici titolare annunciato della Nazionale italiana che scenderà in campo tra poco a San Siro per sfidare la Francia: Gianluigi Donnarumma, infatti, è stato fermato da un virus intestinale e verrà sostituito da Guglielmo Vicario. L'altro cambio rispetto alla gara col Belgio è in mezzo al campo: Manuel Locatelli prende il posto di Nicolò Barella.

Per il resto tutto come da copione, compresa la conferma di Nicolò Barella nel ruolo di trequartista alle spalle di Mateo Retegui. In campo anche gli altri tre nerazzurri in rosa: Davide Frattesi agirà da mezzala destra nel centrocampo a cinque, Alessandro Bastoni da braccetto sinistro della difesa a tre, dietro a Federico Dimarco. Lo riporta Sky Sport.

PROBABILE NAZIONALE (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Locateli, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui.

