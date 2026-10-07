Era nell'aria, ora è praticamente certezza. Come riporta Sky Sport, anche contro il Parma Cristian Chivu dovrà fare a meno di John Stones. L'inglese ha bisogno di qualche giorno in più per recuperare, verosimilmente la data precisa si saprà nei primi giorni di settimana prossima. Oggi, intanto, l'Inter non si è allenata, in attesa di ritrovare domani gli ultimi nazionali, tra cui Lautaro Martinez. Ci saranno invece Djed Spence, che sta procedendo nel percorso verso la miglior condizione, e il recuperato Hakan Calhanoglu.