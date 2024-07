Nonostante le caute e guardinghe parole del diretto interessato, in trepidazione per l'inizio delle Olimpiadi da giocare con la Nazionale statunitense (LEGGI QUI), l'Inter e il Venezia continuano a lavorare per l'affare Tanner Tessmann. Secondo Gianlucadimarzio.com "la società nerazzurra ha le mani sul classe 2001".

