In casa Inter resta da sciogliere il nodo legato all'affare Tessmann con il Venezia. Il centrocampista americano, fresco di promozione in Serie A, è uno degli obiettivi di mercato del club nerazzurro.

Lo stesso Tessmann sarà impegnato alle Olimpiadi con la sua Nazionale e, ai microfoni del podcast Men in Blazers, ha commentato così i rumors di mercato che lo riguardano. "Sull'Inter non ci sono al momento novità che posso condividere. Sono concentrato sulle Olimpiadi, onestamente", ha dichiarato. "La promozione in A con il Venezia è stata una delle più belle della mia vita, un un sogno diventato realtà. Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione", ha poi aggiunto.