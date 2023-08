Nessuna novità sul fronte Lazar Samardzic. Come evidenzia Sky, dall'Inter è arrivata la conferma che la situazione è bloccata e che lato giocatore non è arrivata alcuna telefonata per riaprire il discorso. Il club nerazzurro si è dato un paio di giorni di attesa e se prevarrà il silenzio darà per saltata definitivamente la trattativa. Il centrocampista è ripartito ieri per Udine in accordo con la società nerazzurra. Stefano Sensi può essere una valida alternativa all'arrivo del tedesco.

