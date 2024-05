È al centro del ciclone mediatico Albert Gudmundsson, gioiellino del Genoa osservato speciale dei Campioni d'Italia che avrebbero individuato nel centravanti islandese il rinforzo numero uno da consegnare a Simone Inzaghi per l'Inter di domani. Le vicende di cronaca che però stanno investendo il ventiseienne riguardano l'incresciosa accusa di violenza sessuale avanzata da una donna la scorsa estate nei confronti dell'ex AZ Alkmaar. La riapertura del fascicolo potrebbe creare un inghippo nel futuro dell'attaccante, dunque nei piani di mercato del Grifone.

Il club ligure aveva difatti, secondo la Repubblica, deciso di sacrificare proprio l'attaccante nella sessione di trasferimenti alle porte. Definito il sacrificato di lusso non a caso: l'eventuale cessione dell'islandese porterebbe nelle casse dei rossoblu un tesoretto non indifferente da reinvestire che permetterebbe alla società di puntellare al meglio la rosa di Gilardino. Piani che però potrebbero subire qualche variazione, costringendo 777 Partners, proprietaria del club, a tenere in considerazione l'idea di cedere altri elementi che diversamente sarebbero intoccabili. Tra i 'nuovi cedibili' rientra Josep Martinez, portiere spagnolo classe 1998 che ha una valutazione inferiore ai 30 milioni di euro ed è entrato nei radar di mercato dell'Inter in alternativa a Bento.

