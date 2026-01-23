Pio Esposito è ormai diventato un punto di riferimento per l'Inter, che intende oggi come non mai tenerselo stretto. Secondo le ultime novità riportate da RAI Sport, sono partiti i dialoghi con l'agente Mario Giuffredi per il rinnovo del contratto dell'attaccante nerazzurro fino al 2031, mossa studiata anche per cercare di allontanare le sirene della Premier League. Previsto un importante aumento dell'ingaggio per un giocatore che sta dimostrando di valere tantissimo

Sezione: Focus / Data: Ven 23 gennaio 2026 alle 23:50
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Print