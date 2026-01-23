Pio Esposito è ormai diventato un punto di riferimento per l'Inter, che intende oggi come non mai tenerselo stretto. Secondo le ultime novità riportate da RAI Sport, sono partiti i dialoghi con l'agente Mario Giuffredi per il rinnovo del contratto dell'attaccante nerazzurro fino al 2031, mossa studiata anche per cercare di allontanare le sirene della Premier League. Previsto un importante aumento dell'ingaggio per un giocatore che sta dimostrando di valere tantissimo