Mentre la Federazione argentina si è adoperata per indire un'amichevole benefica in soccorso alle vittime di Bahia Blanca, Lionel Scaloni prepara la sfida valida per le Qualificazioni al Mondiale 2026 contro l'Uruguay. Contro la Celeste, l'Albiceleste sarà orfana di diversi protagonisti della Scaloneta, in primis del suo capitano Leo Messi, alle prese con un infortunio muscolare. A tal proposito il ct Scaloni non vorrebbe far a meno dei suoi due pezzi più pregiati del reparto offensivo, Lautaro Martinez e Julian Alvarez, ma potrebbe dover fare i conti con qualche lieve complicazione.

Secondo quanto riferisce Olé, la titolarità del capitano dell'Inter potrebbe essere in dubbio per la sfida contro gli uruguagi di Bielsa. Il Toro è arrivato in Argentina con un fastidio muscolare al polpaccio destro che lo accompagnava dalla partita contro il Monza e sebbene gli esami abbiano escluso lo strappo muscolare, il 22 di Scaloni patisce ancora un dolore costante. Condizione che preoccupa lo staff medico dell'Albiceleste che, oltre a prendersi cura del capitano dell'Inter con terapie specifiche, sta valutando l'opzione di tenerlo in panca a riposo contro l'Uruguay. Di certo la sua presenza in campo, e ancor di più la sua titolarità, contro i 'cugini' uruguaiani sarà in dubbio fino all'ultimo momento.

Lautaro è, tra l'altro, è uno dei giocatori della Nazionale diffidati e una sua eventuale sanzione potrebbe costringerlo a saltare la gara successiva contro il Brasile, elemento non da sottovalutare e che potrebbe incidere sulla scelta di Scaloni che al posto del Toro Martinez potrebbe ripiegare su Santiago Castro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!