È ancora Jordi Alba il nome più caldo di queste ultime ore di mercato che sta facendo parecchio discutere in quel di Spagna. Dopo le prime rivelazioni sulla suggestione Alba, smentita nettamente dall'Inter come spiegato da AS (rileggi qui), arrivano ulteriori dettagli svelati da Mundo Deportivo. Il quotidiano catalano difatti parla di ipotesi partenza difficile, non solo per il contratto (fino al 2024) che lo lega al Barça, ma anche e soprattutto perché secondo quanto risulta ai colleghi di MD il club non avrebbe ricevuto offerte da parte dell'Inter. Dal canto suo, l'entourage del giocatore sembrerebbe voler lasciare tutti sulle spine non rilasciando alcuna informazione in merito all'argomento. In caso di partenza del 33enne spagnolo, i blaugrana affonderebbero per Alonso, come si legge. Situazione che avalla Gianlucadimarzio.com che parla di accordo raggiunto con il Chelsea per il ritorno in liga del terzino spagnolo.