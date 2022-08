Ultime caldissime ore di mercato per l'Inter che se da un lato deve pensare a blindare Milan Skriniar, sul quale sembra essere tornato forte l'interesse del Paris Saint Germain, ancora stroncato dai piani alti di Viale della Liberazione, dove lo slovacco è ritenuto incedibile, deve al contempo riuscire a consegnare ad Inzaghi quel rinforzio richiesto in difesa. Aggiornamenti in tal senso arrivano dalla Spagna, dove il giornalista Gerard Romero irrompe con un rumors che fa drizzare le orecchie ai tifosi interisti. Secondo quanto si legge Barcellona e Inter avrebbero raggiunto un principio d'accordo per il prestito di Jordi Alba con il club blaugrana disposto a pagare il 60% dello stipendio. Mancherebbe però l'accordo con il giocatore: Alba dovrebbe ancora avallare l'eventuale trasferimento in nerazzurro. Suggestione che secondo AS il club nerazzurro avrebbe seccamente smentito.