Arrivano novità riguardo al futuro di San Siro. Mentre il nodo del vincolo continua a essere materia di preoccupazione soprattutto per l'amministrazione comunale, le due società stanno per prendere le conseguenti decisioni. "Il progetto di una nuova casa di Milan e Inter a San Siro pare comunque tramontato - si legge su La Repubblica -. Così come una pietra è stata messa sopra l’ipotesi di avere uno stadio solo del Milan all’ippodromo La Maura. Quindi? Alle squadre non resta che andare fuori Milano".