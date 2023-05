Torna di moda in chiave Inter il nome di Marcus Thuram. Dopo settimane di silenzio attorno al francese, free agent una volta rifiutato il rinnovo di contratto con il Gladbach, L'Équipe ha rispolverato il suo nome con alcuni aggiornamenti: stando ai colleghi francesi, l'attaccante figlio d'arte vuole un club che lo faccia crescere da titolare e gli dia la possibiità di puntare velocemente alla vittoria della Champions League, con la prospettiva di diventare importante per la sua Nazionale a Euro 2024. Criteri di selezione che potrebbero essere rispettati dai due club che si sono fatti avanti concretamente con un'offerta al ragazzo: l'Inter, finalista a Istanbul in questa stagione, e l'Atletico Madrid che negli ultimi anni è sempre stato protagonista in Europa. In corsa per il classe 1997 ci sarebbero anche un club non meglio precisato, oltre a Manchester United e Milan, che stanno monitorando da vicino l'evolversi della sua situazione prima di muoversi ufficialmente.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE