Sta finendo malissimo la storia tra Piotr Zielinski e il Napoli. Dopo otto anni di matrimonio felicissimo, da ieri è ufficialmente iniziato il percorso che condurrà al divorzio a fine stagione.

Come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport, il clima di tensione, già presente da settimane per la scelta del polacco di non rinnovare il contratto, si è acuito dalla mancata presenza dell'ex Empoli nella lista UEFA per la Champions League. Chiarissimo segnale del club.

Saranno quattro mesi da separato in casa per Zielinski, che era stato a un passo del rinnovo in estate dopo il no all'Arabia Saudita. Poi i negoziati non sono andati a buon fine e si è inserita l'Inter. "Io gliel’ho detto a Marotta che non si sta comportando bene - aveva detto De Laurentiis, ironico ma neanche troppo, qualche giorno fa -. E vi dico una cosa: il signor Zielinski qui prende uno stipendio molto più alto di quello che andrebbe a prendere all’Inter...". Un’uscita - secondo la Gazzetta - poco gradita dall’entourage di Zielinski, che comunque a Roma è sceso in campo per dare una mano nell’emergenza, confermando la sua professionalità. E che invece con il Verona marcherà visita ufficialmente per un affaticamento muscolare.

