Proprio quando ormai era entrato nei meccanismi complessi dell'Inter di Inzaghi, Piotr Zielinski è costretto a fermarsi. E non sarà uno stop banale, considerando la reazione all'infortunio e le parole del tecnico nel post partita.

Il polacco si è accasciato al terreno pochi minuti dopo essere entrato tenendosi il polpaccio. Come conferma la Gazzetta dello Sport, verrà rivalutato a inizio settimana, c’è la certezza di non averlo fino alla sosta, ma il timore di tutti è di perderlo per un periodo di tempo medio-lungo, proprio nel momento in cui gli impegni si accavalleranno uno sull’altro.

Contro il Feyenoord, oltre all'ex Napoli, Inzaghi non avrà ancora Dimarco e Zalewski: per entrambi si spera di poterci contare sull'Atalanta, ultimo match prima della sosta.