Siamo alla vigilia della grande sfida con l'Atletico Madrid e - come riferisce la Gazzetta dello Sport - Inzaghi ha l'obiettivo di alleggerire la pressione della squadra, caricandola in vista dell'impegno di Champions ma senza ansie. L'Inter deve scendere in campo con la mente sgombra, consapevole della propria forza. E così oggi, dopo la seduta di lavoro, niente ritiro: tutti a casa e appuntamento a domani ad Appiano per colazione e rifinitura.

Per quanto riguarda la formazione, confermato De Vrij al posto di Acerbi (l'ex Sassuolo punta l'Atalanta). Il dubbio riguarda la fascia destra: Darmian è favorito su Dumfries.

