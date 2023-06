In casa Udinese deflagra il caso Becao. Il 27enne brasiliano non ha giocato le ultime due gare e da parte dei friulani non c'è stata alcuna spiegazione come sottolinea la Gazzetta dello Sport. L'ex CSKA Mosca ha il contratto in scadenza fra un anno, ma da tempo ha comunicato al club di non voler rinnovare a meno che l'Udinese non gli parifichi lo stipendio ai top della rosa, ossia circa 3 milioni a stagione.

"Il Fenerbahce, intenzionato ad allestire una super squadra per la lega turca, è interessato al brasiliano. Ma anche l’Inter, club col quale gli agenti del calciatore hanno discusso in questi mesi, è alla finestra. L’Udinese non vuole, giustamente, svendere il forte difensore. E così è cominciato il braccio di ferro che ha portato alla chiusura anticipata del campionato per il numero 50. Che ha giocato 28 gare e 2486 minuti. Becao domani lascerà Udine e andrà in vacanza. La settimana prossima tornerà Luciano Ramalho, l’agente che media col club e con chi lo vuole. La partita è appena cominciata", si legge.

